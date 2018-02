Edenaar voor elfde maal gepakt voor rijden onder invloed, vriendin krijgt bon

Inbrekers actief in Veenendaal, helft van pogingen lukt

9:01 VEENENDAAL - Tegen de landelijke trend in is het aantal woninginbraken in Veenendaal vorig jaar gestegen naar 285 afgelopen jaar. Het bleef vaak bij een poging. Het aantal geslaagde inbraken nam af van 170 in 2016 naar 142 in 2017. Het aantal mislukte pogingen steeg van 99 naar 143.