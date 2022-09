Ede’s Best Run staat op losse schroeven: ‘Nog zeker 50 extra vrijwilligers nodig’

Thijs (21) liep gehoorscha­de op, nu probeert hij Wageningse studenten ervoor te behoeden

Steeds meer jongeren hebben er last van: oorsuizen na een avondje stappen of een bezoek aan een festival. De 21-jarige Thijs Sweers uit Wageningen is ervaringsdeskundige tegen wil en dank. Nu wil hij voorkomen dat Wageningse studenten hetzelfde overkomt.

13 september