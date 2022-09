Ede’s Best Run staat op losse schroeven: ‘Nog zeker vijftig extra vrijwilligers nodig’

Het is zeer de vraag of survivalrun Tuxis Ede’s Best Run dit jaar doorgaat. De organisatie kampt met een fors tekort aan vrijwilligers. De zevende editie, waarvoor bijna duizend sporters zich al hebben ingeschreven, staat voor zondag 25 september op de planning.