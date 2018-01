Edese jihadiste had twee kinderen bij zich

EDE - De 33-jarige vrouw uit Ede die een week geleden op Schiphol werd aangehouden, was niet alleen bij aankomst op de luchthaven. Nu blijkt dat de jihadiste ook twee kinderen bij zich had toen zij, onder begeleiding van de Marechaussee, aankwam met een vlucht uit Turkije.

Wim de Bruin, woordvoerder van het Openbaar Ministerie, bevestigt dat de vrouw met twee kinderen terug naar Nederland is gekomen. Over de leeftijd van de kinderen wil het OM niets zeggen, evenmin over waar de twee zich nu bevinden. Hun moeder zit in ieder geval voorlopig nog vast, haar voorarrest werd begin deze week met 14 dagen verlengd.

De Edese wordt er van verdacht deel te hebben genomen aan de gewapende strijd in Syrië en Irak. Ze zit in volledige beperkingen, wat betekent dat zij alleen contact mag hebben met haar advocaat. Die mag op haar beurt niets zeggen over haar cliënt, maar kan ook over de toestand en status van de kinderen geen mededelingen doen.

Het is nog onduidelijk hoe de 33-jarige het strijdgebied met haar kinderen heeft kunnen verlaten. Nu het kalifaat in elkaar is gezakt, zitten er nog zeker 100 minderjarige Nederlandse kinderen in Syrië en Irak. Zij verblijven veelal met hun moeders in vluchtelingenkampen, terwijl de vaders in een gevangenis zitten, zijn overleden of nog actief zijn als jihadist.

Kalifaatkinderen

Nederland worstelt met deze 'kalifaatkinderen', zo blijkt uit onderzoek van deze krant. De Koerden, die de kampen bewaken, laten de gezinnen niet zo maar gaan, maar willen ze wel uitleveren aan hun landen van herkomst. Nederland vindt echter dat alle Nederlanders op eigen kracht een Nederlands consulaat in Irak of Turkije moeten bereiken.

Familieleden van de Syriëgangers vrezen dat de kleinsten zullen sterven, nog voordat ze ons land kunnen bereiken. Ze smeken de overheid nu de kinderen te helpen, omdat zij 'niet het slachtoffer mogen worden van de keuzes van hun ouders'.