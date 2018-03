Edese 'jihadiste': 'Ik zat nooit bij IS'

Aanhouding

Ze keerde in januari, samen met haar twee jonge zoontjes, via Turkije terug naar Nederland. Het Openbaar Ministerie zette haar direct na landing van het vliegtuig vast en meldde in een persbericht dat een teruggekeerde Syriëgangster was aangehouden. Justitie ziet daarvoor onder meer een foto waarop Senabel met een wapen en IS-vlag te zien zou zijn als bewijs. Ook zou ze zich op bestanden op podcast-platform Soundcloud lovend over IS hebben uitgelaten.

Niets mee te maken

De Edese was zelf niet bij de zitting aanwezig, maar heeft in verhoren gezegd niets met IS te maken te hebben. Uit het dossier zou blijken dat haar broer zelfs onthoofd is door IS. ,,Waarom zou ze dan sympathie hebben voor de organisatie?", aldus haar advocate Tamara Buruma. De foto zou vooral cynisch bedoeld zijn. ,,Er staan vrouwen met make-up en zonder hoofddoek op, dat is niet logisch als het een pro-IS foto zou zijn."

Volgens de advocate is de Edese in 2015 met haar gezin in Bagdad gaan wonen. ,,Er zijn documenten om dat te bewijzen.” Senabel is geboren in Koeweit, maar haar familie komt uit Irak. Bagdad is nooit veroverd door IS.