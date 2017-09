Rapper 'Kind van de Duivel' niet welkom om godslastering

Auto vliegt tijdens het rijden in brand op A12 bij Ede

25 september EDE - Op de snelweg A12 bij Ede is maandagavond een auto in brand gevlogen. Rond 21.00 kwam er een melding van een autobrand binnen bij de hulpdiensten. Ter plaatse bleek het te gaan om een autootje dat tijdens het rijden spontaan in brand was gevlogen.