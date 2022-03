Edese wethouder stopt met Twitter: ‘Mijn woorden werden dagelijks uit hun verband gerukt, bedreigingen begonnen normaal te worden’

Dertig jaar na de missie in voormalig Joegosla­vië komen veteranen weer samen: ‘Het gevoel van machteloos­heid was heel heftig’

Het is deze maand dertig jaar geleden dat er een VN-missie naar voormalig Joegoslavië ging. Een deel van de veteranen van het Nederlandse verbindingsbataljon had vorige week een reünie in het Smaakpark in Ede.

21 maart