Edese wijk Veldhuizen beleeft rustige nacht na afgekondigd noodbevel om twintig autobranden

video Na fel protest lijkt Harskamp al gewend aan nieuwe inwoners: ‘Hi Afghani’, klinkt het opeens vrolijk

14 september HARSKAMP - Drie weken na een fel protest van vooral jongeren went Harskamp in rap tempo aan de honderden Afghanen die opeens in hun dorp zijn komen wonen. De sfeer is goed. ,,In plaats van schaarsgeklede toeristen hebben we nu vrouwen met hoofddoek in de supermarkt.”