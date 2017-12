Een bijzonder natuurverschijnsel, gewoon in Ede

EDE - Menig wandelaar zou er zo voorbij lopen. Maar Bas van Dijk en zijn 16-jarige zoon André kijken in het bos écht overal naar. Ook omhoog. En zo zag André afgelopen vrijdag een bijzonder natuurfenomeen: Crown Shyness . De foto die Bas op Twitter plaatste werd honderden keren geliket en gedeeld.

Hoge bomen waarvan de toppen elkaar op een haar na niet raken. Een fenomeen, dat in het Nederlands ook wel 'de schuchterheid van bomen', wordt genoemd. Het levert een fraai tafereel op. Zo ook in het bos rondom Landgoed Kernhem in Ede, waar André het verschijnsel ontdekte.

Maar wat is het nu precies? Dat was de eerste vraag die ook Bas zichzelf stelde. Een zoektocht in de boeken leverde niets op. Niet gek. Een wetenschappelijke verklaring voor het fenomeen lijkt er nog niet te zijn.

Intrigerend

'Intrigerend' noemt Bas de foto. En zijn Twittervolgers blijkbaar ook. Het levert leuke reacties op, vertelt hij. ,,Iemand schrijft bijvoorbeeld dat het staat voor 'de wereld van het individu zonder verbinding'. Een ander ziet er een verbinding met God in.’’

Eigenschappen

Het is een trend van de laatste jaren, legt Bas uit, om op een meer filosofische manier naar bomen te kijken. ,,Er zijn veel boeken over geschreven. Mensen zoeken naar menselijke eigenschappen in bomen.’’

Bas is van plan om de bijzondere plek die zijn zoon ontdekte vaker op te gaan zoeken. ,,In het voorjaar en de zomer bijvoorbeeld. Dan kan ik dat ook vastleggen en delen.’’