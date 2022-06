Mijn moeder en haar geliefde zijn niet thuis deze week, want ze zijn naar de sterren kijken op het Grolloo International Blues Festival. Danny Vera komt, en de wereldbekende Beth Hart ook.

Al sinds midden vorige week zijn ze weg, maar dat boeit niet, want ze zijn sinds vorig jaar gepensioneerd. De kinderen kwamen voor een keer niet bij hen langs op woensdag. In plaats van tosti’s en worstjes zijn opa en oma aan het bier – liters bier – tot ze hun leeftijd vergeten zijn. De kater nemen ze, want de week daarna hoeft er toch niets.

Zouden dit de nieuwe ouderen zijn?

Toen we het erover hadden, noemde ik het grappend een groeimarkt: festivals voor gepensioneerden, met camperplaatsen in plaats van tentjes, stalen platen in de modder zodat rolstoelen en looprekjes niet vastraken, geen veldtoiletten maar plekken om je stoma te vernieuwen, pillen die van een heel andere orde zijn dan de gebruikelijke hartmedicijnen.

Quote Stalen platen in de modder zodat rolstoelen en looprekjes niet vastraken

Opa’s en oma’s gaan los! Oude tijden herleven – misschien zelfs met de bijhorende lossere moraal. In wilde gedachten zie ik Johan Derksen (‘Mister Grolloo’), die weer net als vroeger moet terugvallen op het gebruik van kaarsen omdat zelfs de viagra het niet meer doet voor hem. ‘What happens in Grolloo, stays in Grolloo.’

Ze doen maar. Ik vind het een fijn idee. Ouderdom is ineens geen schrikbeeld meer. Later – als de wereld dan nog bestaat - koop ik ook een camper, en dan ga ik los op Rage Against The Machine en Rammstein. Aanstaande woensdag zal ik de kinderen halen en beide pensionado’s eens goed in hun bloeddoorlopen ogen kijken...