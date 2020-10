Een kattenbeul actief in Scherpenzeel? Kat van Manon (29) doordrenkt met frituurolie

Manon Vlaardingen (29) uit Scherpenzeel was ongerust omdat haar kater Dodge al twee dagen vermist was. Een eerdere zoektocht door de buurt leverde niets op. Voor het slapengaan, zo rond 01.00 uur ‘s nachts, keek ze voor een laatste check nog even naar buiten. En verrek, daar zat hij.



,,Toen ik hem pakte, glipte hij zo uit mijn armen”, zegt Vlaardingen. ,,Frituurvet, dat rook ik zo. En hij was enorm schuw. Ook toen ik hem in bad deed, reageerde hij anders dan normaal. Hij bleef maar miauwen.”