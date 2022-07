Een kookwekkertje in het klaslokaal

Celstraf en rijontzeg­ging geëist tegen Barnevel­der die stopteken negeerde en er met politieau­to vandoor ging

Op de vlucht na een stopteken reed een 26-jarige Barnevelder meerdere keren door rood, scheurde met 130 kilometer per uur door een 30 km-zone, dwong hij tegenliggers de berm in en botste hij op twee auto’s op een kruispunt in Veenendaal. Om er eenmaal aangehouden en geboeid opnieuw kortstondig vandoor te gaan met een politieauto.

