Een nachtje op een ‘pauperpark': geen toerist te bekennen

Verdubbe­ling verkeer Bergweg Rhenen door afsluiting Geer­testeeg

11:23 RHENEN - De afsluiting van de Geertesteeg bij Rhenen dit voorjaar leverde een verdubbeling op van (sluip)verkeer over de Bergweg. De gemeente Rhenen weet niet of dat allemaal bestemmingsverkeer was of sluipverkeer op weg naar de Rijnbrug.