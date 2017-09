Een nieuw begin voor wie overal wordt uitgekotst

VEENENDAAL - Het ging helemaal niet goed met Annet. Na een tweede scheiding woonde ze alleen, leefde ze van de bijstand en had ze voortdurend angst dat haar ex haar zou lastigvallen. Ze kwijnde langzaam weg in de eengezinswoning van de woningbouw. ,,Ik had geen zin meer”, zegt ze.

Afgelopen zomer gooide ze het roer radicaal om toen ze zich aanmeldde bij Welkom, een nieuw sociaal project dat mensen een woning, werk, een opleiding en zorg biedt. Annet* (46) zegde haar huis op, trok in een van studio’s van Welkom en begint binnenkort als assistent in de zorg van een Veenendaals verzorgingstehuis. In februari begint ze aan een opleiding.

Dat is precies wat directeur Cora van de Bovenkamp voor ogen heeft met Welkom. Ze biedt mensen die zijn vastgelopen een studio, werk en zo nodig een studie en zorg. Dat gebeurt allemaal in één pand, net buiten het centrum van Veenendaal. Donderdag werd het formeel geopend.

De 81 appartementjes die het complex telt, worden gemeubileerd en met gas, water, licht, internet- en televisieaansluiting verhuurd voor 500 euro per maand (na aftrek van de huursubsidie). De 120 bewoners vormen een bont gezelschap van daklozen, ex-gedetineerden, stellen met torenhoge schulden, gescheiden ouders met kinderen, gezinnen die overlast geven, kansarmen. Ze komen allemaal uit Veenendaal of hebben een link met die stad.

Schulden

Quote Toen ik bij de gemeente een bij­stands­uit­ke­ring aanvroeg, werd me gezegd dat ik daarvoor een adres nodig had, maar de woningbouw eiste een uitkering voor ik me kon inschrijven Alex Bewoner Alex heeft schulden. Hij had een eigen bedrijf dat failliet ging en zijn huwelijk liep op de klippen. Het lukte hem niet om opnieuw te beginnen. ,,Toen ik bij de gemeente een bijstandsuitkering aanvroeg, werd me gezegd dat ik daarvoor een adres nodig had, maar de woningbouw eiste een uitkering voor ik me kon inschrijven.” Hij belandde op straat. ,,Mensen vinden: je hebt je kansen gehad en je hebt ze niet gepakt. Iedereen kotst me uit en vindt dat ik geen tweede kans verdien.”

Bij Welkom krijgen mensen meteen een appartement en worden daarna financiële zaken zoals een uitkering en toeslagen geregeld. Er zijn schuldhulpverleners, maatschappelijk werkers en re-integratiewerkers die de bewoners begeleiden. Hoe vaak iemand al de fout in is gegaan, maar Welkom niet uit. Van de Bovenkamp: ,,We kijken niet naar het verleden, maar naar waar je naartoe wilt.”

Een voorwaarde is wel dat bewoners hun leven een draai geven. Wie schulden heeft, moet die wegwerken en wie een uitkering krijgt, moet op zoek naar werk. ,,We zijn een vangnet, geen hangmat.” Na twee tot vijf jaar moeten bewoners schuldenvrij en met een baan het pand verlaten. Bewoners schrijven zich bij binnenkomst daarom meteen in bij de woningbouwvereniging.

Rotwerk

Bijzonder is dat de overheid niet mee betaalt aan het woonconcept. Welkom werkt met een investeerder en de studio’s worden tegen commerciële prijzen verhuurd. Tegen de hulpverleners van allerlei organisaties die al met bewoners bezig zijn, zegt Van de Bovenkamp: ‘Zetten jullie maar een stap terug en laat ons even.’ Het werkt, zegt ze. Tot nu toe zijn zelfs de grootste overlastgevers rustig. Sommigen werken al. Geen rotwerk, maar werk waar ze gelukkig van worden, anders houden mensen het niet vol. Ze denkt dat het ook helpt dat mensen fysiek verhuizen en hun oude omgeving verlaten. ,,Dan ontstaat er ruimte om te veranderen.”

Annet en Alex zijn goede voorbeelden. Alex heeft een werkervaringsplek als conciërge in het gebouw en organiseert bootcamps voor de bewoners. ,,Ik hoop dat ik binnenkort met de schuldsanering kan beginnen en ik wil weer aan het werk. Misschien iets in de zorg gecombineerd met sport.” Annet: ,,Ik slaap weer lekker, want ik ben niet meer bang. Ik voel me hier thuis.”

Wachtlijst

Het pand in Veenendaal zit al helemaal vol. Er is zelfs een wachtlijst. Van de Bovenkamp zoekt nu naar panden in andere steden. In Den Haag en Tiel wil ze volgend jaar een vestiging openen. Arnhem staat ook op de lijst.