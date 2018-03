Een paard komt van rechts. En dan?

Een mountainbiker op de Veluwe raakte afgelopen weekend gewond toen hij werd getorpedeerd door een op hol geslagen paard. Steeds vaker raken wandelaars, ruiters, e-bikers en mountainbikers in de natuur met elkaar in de clinch. Wat zijn eigenlijk de verkeersregels in het bos?

Top-mountainbiker Marc Bouwmeester fietste afgelopen zaterdag met volle snelheid op kop van een wedstrijd op de Veluwe bij Hoog Buurlo, even ten zuiden van de snelweg A1, toen hij plotseling oog in oog stond met een groep ruiters.

Een van de paarden schrok zo van hem dat deze op hol sloeg en hem torpedeerde. Bouwmeester bleef gewond achter en moest met een ambulance naar het ziekenhuis. De ruiter ging er vandoor en werd later die dag door de politie aangehouden omdat zij was doorgereden na de aanrijding.

Volledig scherm Situatie 2: Een groepje wandelaars loopt op een ruiterpad (dat mag). Wat moet er gebeuren? Antwoord onderaan dit artikel. © Gezienus Bruining

Drukker in bos

Het is niet voor het eerst dat het misgaat in de natuur. De afgelopen jaren worden bos- en natuurgebieden alsmaar drukker bezocht. Wandelaars, fietsers, ruiters en een snel groeiend aantal mountainbikers zoeken het bos op voor vertier. ,,We zien daardoor het aantal incidenten groeien”, zegt Ger Verwoerd, boswachter op de noordwestelijke Veluwe.

,,Bepaalde groepen zitten in elkaars vaarwater en dat levert vaker excessen op. Vaak zijn daar mountainbikers bij betrokken, die op hoge snelheid door het bos gaan en onderweg wandelaars of andere fietsers tegenkomen. Op die momenten gaat het soms mis en ontstaan er ongelukken of – vaker – irritaties over en weer. De mountainbikers vinden dat de wandelaars in de weg lopen. De wandelaars storen zich aan het ‘asociale’ rijgedrag van de mountainbikers.”

Kruising paden

De meeste incidenten ontstaan volgens Verwoerd op plaatsen waar paden of wegen elkaar kruisen. Vaak is dan niet duidelijk wie voorrang heeft. ,,Maar eigenlijk is het heel simpel. In de natuur gelden dezelfde regels als in het normale verkeer. Dus als jij op je mountainbike komt aanfietsen en op het pad van rechts komt een ruiter, dan gaat deze voor.”

Ruim 80 procent van de wegen en paden in natuurgebieden op de Veluwe is voor iedereen vrij toegankelijk. Wandelaars, fietsers en dus ook mountainbikers maken er gebruik van dezelfde paden.

Volledig scherm Situatie 3: Een zandpad komt uit op een geasfalteerde weg. Een wandelaar wil de weg oversteken. Van links komt een groepje mountainbikers. Wat nu? Antwoord onderaan dit artikel. © Gezienus Bruining

Opvoeding fietsers

Een deel van de oplossing ligt bij het ‘opvoeden’ van mountainbikers, zegt Bart van de Vossenberg van Wielersportbond NTFU, dat de belangen van onder meer mountainbikers behartigt. ,,De meeste mountainbikers gedragen zich prima, maar er is altijd een kleine groep die zich misdraagt. Die bijvoorbeeld op volle vaart langs een groep wandelaars fietst. Dat kan niet. Daarom proberen we onze leden op te voeden. Mountainbikers moeten zich net als ieder ander aan de regels houden, respect tonen voor de natuur en de andere gebruikers van het bos. We willen bereiken dat mountainbikers elkaar op hun gedrag aanspreken en daarmee de sociale controle in de groep verbetert.”

Instinct paard

Quote Laatst had ik nog een fietser tussen de achterbenen van mijn paard Ilse Sanders Bosfietsers, begin er niet over bij Ilse Sanderse van de Stichting Rijvaardigheidsbewijzen Recreatieruiter. ,,Mountainbikers hebben geen geduld, ze hebben hun blik op oneindig en beseffen niet hoe het instinct van een paard werkt. Laatst had ik nog een fietser tussen de achterbenen van mijn paard.’’



Sanderse, woonachtig in Beekbergen, leidt ruiters op. Cijfers heeft ze niet bij de hand, maar ze verzekert dat kandidaten zich niet zelden stukbijten op het theorie- of praktijkexamen.



,,Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de verkeersregels, want je bent als ruiter eigenlijk een auto. Je mag vanaf twaalf jaar examen doen, vooral kinderen zakken nogal eens.’’ Tijdens het praktijkexamen wordt 'afgereden' in druk verkeer en ook wordt een voor het paard enge situatie nagebootst. Een mountainbiker die voorbij komt zoeven is vooralsnog niet ingezet, maar wel moet de kandidaat het paard bijvoorbeeld langs een tractor met draaiende motor leiden. Volgens Sanderse is een beginnend ruiter die z'n papiertje wil halen zo jaren verder.

Stromen scheiden

Om situaties als die van zaterdag te voorkomen, draagt boswachter Verwoerd als oplossing aan 'verkeersstromen' in de natuur in de toekomst vaker te scheiden. ,,Op de Veluwe zijn nu al aparte ruiterpaden. Maar we gaan toe naar een situatie waarin ook voor mountainbikers aparte routes worden aangelegd, zodat deze niet meer hoeven te mengen met wandelaars en andere gebruikers. Het voordeel is dat incidenten zullen afnemen, het nadeel is dat je als mountainbiker na tien keer hetzelfde rondje ook weleens wat anders wilt.”

Bewegingsvrijheid

Daar sluit Van de Vossenberg van Wielersportbond NTFU zich bij aan. ,,Het liefst willen we een zo groot mogelijke bewegingsvrijheid voor mountainbikers in de natuur, mits dat veilig kan. Zijn er plekken met veel incidenten, dan brengen we die in kaart. Meestal zijn dat plekken waar paden elkaar kruisen. Een oplossing is de route net iets te verleggen zodat we elkaar niet meer in de weg zitten.”

Toch zijn er ook rigoreuzere maatregelen. Zo geldt in de Noord-Hollandse duinen een tijdsgrens. Na elf uur ‘s morgen mogen mountainbikers er niet meer in, op straffe van een boete. ,,Om dit soort maatregelen staan we niet te springen”, zegt Van de Vossenberg. ,,Het is echt een laatste remedie als het vanwege de drukte en de veiligheid écht niet anders meer kan.”

Meer respect

Boswachter Verwoerd heeft nog wel een andere oplossing: ,,Als iedereen in het bos wat meer respect toont voor andere gebruikers dan is er weinig aan de hand en gaat het allemaal prima samen.” Laat Sanderse van de Stichting Rijvaardigheidsbewijzen Recreatieruiter het daar nu eens helemaal mee eens zijn. ,,Want we zijn met z'n allen te gast in een gebied.’’

Antwoorden

De antwoorden op de vragen bij de getekende situaties.

- Situatie 1: De ruiter met paard, want die komt van rechts.

- Situatie 2: Er komt een paard aan. Paard mindert vaart, wandelaars gaan even aan de kant staan zodat de ruiter er rustig langs kan.