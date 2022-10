Een pompoen of kalebas is voor in de soep, of je maakt er een lampje van: ‘Het zijn soms kunstwerkjes op zich’

Honderden zijn er uitgestald rondom de boerderij van de familie De Jong. ,,In alle soorten en maten”, zegt eigenaresse Ariëtte de Jong. ,,Van heel kleine, schattige tot twee reuzenpompoenen die we dit jaar voor het eerst hebben gekweekt. De twee die hier liggen wegen per stuk zo’n 100 kilogram. Je hebt twee sterke kerels nodig om die van z’n plek te tillen. En elders in Nederland zijn ze er nog veel groter.”

Nog een paar weken liggen ze bij pompoenboerderij Kids De Jong uitgestald. Het was een goed pompoenenjaar, zegt de Ederveense, die met haar familie al meer dan twintig jaar ervaring heeft.

37 graden was wel even spannend

,,In juli was het nog even spannend, hoor. De temperatuur liep op tot 37 graden. Voor een pompoen is dat ook erg warm. We moesten ze extra water geven. Toen het zo warm was, liep je de kans dat de schil zou barsten. Gelukkig viel de schade mee, we hadden een goede oogst.”

Oranje pompoenen voeren de boventoon, maar wie iets verder kijkt ziet vruchten in allerlei kleuren. ,,Die variatie vind ik juist zo leuk.” Ze wijst naar een grijzig exemplaar. ,,Dat is crown prince, een heel zoete soort. Deze is goed geschikt voor ovengerechten.”

Voor veel klanten is de pompoen vooral bruikbaar in de soep. ,,Daarvoor zou ik de kleinere, roodgekleurde hokkaido adviseren. Die heeft een milde, zoete smaak. Ze zijn ook heel goed te gebruiken in het beslag om een cake te bakken.”

Blauw lampje van kalebas

Ook een groenkleurige fleskalebas springt in het oog. ,,Dat zijn soms kunstwerkjes op zich, klanten geven ze een plek in of rondom het huis. Als je ze droogt, kun je er een lak- of verflaagje overheen doen. Dan gaan ze tot in lengte van jaren mee, zoals dit blauwe lampje boven de toonbank. Is ook van kalebas gemaakt. Grappig, toch?”

En welke soort vindt De Jong zelf de mooiste? ,,Ik denk de pindapompoen. Het lijkt alsof er pinda’s zijn opgeplakt. Maar het is kurk, dat zich bij mooi weer vormt op de vrucht. Deze pompoenen kun je verwerken in gerechten, maar de motiefjes zijn vaak zo mooi dat ze ook als decoratie worden verkocht.”