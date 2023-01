Een queeste naar nu bloeiende planten in de natuur

natuur van nabijIn ieder van ons schuilt een jager. Want gaat het bloed niet sneller stromen wanneer je bijvoorbeeld een unieke foto schiet, een leuk hebbedingetje bij de kringloop scoort of exquise koopjes kunt jagen?

Intussen zijn we in de dagen tussen kerst en nieuwjaar beland en dan jagen we normaliter niet. Na de laatste run op kerstdecoraties, gesjouw met tassen vol ingrediënten voor onze feestdiners zijn we uitgejaagd: er breken dagen van rust en oer-Nederlandse gezelligheid aan.

Toch nodigt Floron (Floristisch Onderzoek Nederland) ons wederom uit om er in deze periode tot 3 januari een dag op uit te trekken en mee te doen aan de Eindejaars Plantenjacht: een queeste van maximaal een uur naar thans bloeiende planten in de natuur.

Trends voor de winterbloeiers

Niet bepaald een voornemen dat zo midden in de winter bij u opkomt. Maar zolang het niet vriest, zijn er in stad en land allerlei wilde planten te vinden die door blijven bloeien. Nieuwsgierigheid zit in ieder mens en daarom zijn de floristen onder ons geïnteresseerd in trends voor wat betreft deze winterbloeiers.

Vorig jaar leverde de Eindejaars Plantenjacht 17.190 waarnemingen op, dankzij 1026 deelnemers. Gemiddeld werden er tien soorten per lijst ingestuurd, maar de echte plantenjagers scoorden in goede jachtgebieden meer dan veertig soorten in een uur.

Uiteindelijk was de buit groot. Men vond 549, soms verrassende, soorten – aangevoerd door de meer algemene bloeiers. De onbetwiste eerste plaats was voor het madeliefje, gevolgd door straatgras en klein kruiskruid.

De Eindejaars Plantenjacht is een puike aanleiding om er, na een overdadige brunch, op uit te trekken en de bloeiende planten te noteren die u bij een ommetje door bos, hei, stad of dorp tegenkomt.

Net als bij de echte jacht is het resultaat ongewis. Zeker nu we deze maand even op natuurijs hebben kunnen staan en planten in winterrust zijn gegaan. Ik hou mij dan maar vast aan het gezegde ‘niet geschoten is altijd mis’ en ga nog deze week naar de website van Floron en vraag vrienden mee op plantenjacht.

