Een regen winter laat de heidebeek stromen

Natuur van NabijGraag zou ik nu verhalen over een typisch winters schepseltje zoals de curieuze sneeuwvlo of een vurig pleidooi houden om, zodra het bos in een witte deken is gehuld, een speurtocht naar allerhande diersporen te maken. Edoch, deze winter breekt warmterecords, sneeuw is in de verste verte niet te vinden. En het regent dus, zoals vaak in een zachte winter, pijpenstelen.