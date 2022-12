Een verstekeling in de trein na een geslaagde kerstborrel

blogKerstmis, de tijd van gezellig samenzijn. De een viert de geboorte van Jezus, de ander de uitvinding van het gourmetstel. Het is de tijd van het weerzien van familie, goede gesprekken, terug- en vooruitblikken. Maar bovenal is het de tijd van net een biertje te veel drinken op de kerstborrel van je werkgever.

Nu ben ik als op en top professional me altijd zeer bewust van mijn alcoholgebruik in het bijzijn van collega’s en leidinggevenden.

Maar omdat het op onze kerstborrel van ruim een week geleden erg gezellig was en ik de volgende dag vrij had – ik moest onder dwang van mijn wederhelft mee naar een kerstmarkt in Duitsland – dronk ik toch een paar prettig smakende potten gerstenat.

Toen ik een kruisje had gezet achter ieder biertje dat in het Wageningse café The Doctor werd geschonken, was het tijd om de trein terug naar Utrecht te nemen. De reis verliep voorspoedig, totdat mijn ogen ter hoogte van station Veenendaal-De Klomp dicht begonnen te vallen.

Ik verloor het gevecht tegen de slaap en eenmaal aangekomen op eindbestemming Utrecht Centraal werd ik blijkbaar door medepassagiers en de conducteur over het hoofd gezien. Toen ik kort daarna wakker schrok, zag ik dat de trein niet meer in Utrecht stond.

Ik keek door het raam naar buiten en zag ik dat we Utrecht inmiddels waren gepasseerd en enkele honderden meters verder op een geïsoleerd stukje spoor stonden. Bovendien gingen de deuren van het treinstel niet open.

Blog Job van Gasselt

Ga ik nu echt de nacht doorbrengen in een lege trein op een verlaten rangeerterrein, vroeg ik me af. In paniek rende ik naar de voorkant van het treinstel en klopte ik op de deur van de conducteursruimte.

Een man van zo’n 2 meter lang in een fluorescerende NS-jas keek me aan, glimlachte zijn gebit bloot en zei vriendelijk: ,,Nee maar, een verstekeling.”

Eventjes gaf hij me de indruk dat er niets anders opzat dan te wachten totdat hij klaar was met het bergen van de trein, een klus die nog minimaal een paar uur zou duren. Maar volledig in lijn met de kerstgedachte besloot de beste man toch om de trein terug te rijden naar het perron, zodat ik alsnog uit kon stappen.

Via de conducteursdeur mocht ik de trein verlaten. Met een sprongetje naar het perron verzekerde ik me op de valreep van een nacht slaap in eigen bed. ,,Fijne feestdagen”, klonk het vanuit het treinstel. ,,Insgelijks”, mompelde ik terug.

Vallei blogt

