Een vogelgriepverslaggever met een vogeltrauma

Namens onze redactie poog ik de berichtgeving over de vogelgriep in goede banen te leiden. Wat het schrijven over deze ziekte voor mij apart maakt, is het feit dat ik een enorme angst ken voor vogels. Gedurende mijn jeugd heb ik het meermaals aan de stok gehad met gevogelte. Zo stond ik op jonge leeftijd ooit oog in oog met een ontsnapte pelikaan in de dierentuin in Amsterdam. En op de kinderboerderij in mijn geboortedorp Uden werd ik ooit aangevallen door zowel een kip als een pauw. Tot op de dag van vandaag loop ik met een grote boog om alle diersoorten heen die kunnen vliegen.