Eerste dropping op Ginkelse Heide gaat niet door

Bijzondere gastdocent (96) vertelt over Tweede Wereldoorlog in Veenendaal

14 september VEENENDAAL - Ze worden steeds zeldzamer, de veteranen uit de Tweede Wereldoorlog die aanwezig zijn bij de Airborne-herdenkingen dit weekend. En dus was het heel bijzonder dat scholieren van het Ichthus College in Veenendaal donderdag oog in oog stonden met één van de soldaten die vocht voor de vrijheid in Nederland.