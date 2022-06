Eerste Urban Walk in hartje Veenendaal: ‘Mooiste gesprekken vaak in de nacht’

,,De Urban Walk is de opvolger van de SamenLoop voor Hoop, die in 2015 en 2017 op de skeelerbaan aan de rand van Veenendaal werd gehouden”, zegt Pamela Koops, een van de organisatoren. ,,Die duurde 24 uur. Wij wandelen nu met estafetteteams van minimaal vier personen op een afgesloten parcours van 400 meter langs de gracht.”

‘Lopen in het donker en in de stilte’

Koops heeft hoge verwachtingen van het meer intieme karakter van de Urban Walk. ,,We zitten niet ver van de langste dag, maar enkele uren lang lopen mensen in het donker en in de stilte. Deelnemers lopen hier met hetzelfde doel. Iedereen heeft wel iemand in gedachten die kanker heeft of aan de ziekte is overleden. Dat levert ’s nachts vaak de mooiste gesprekken op.”