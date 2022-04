Eigen kerkgebouw Amazing Grace Parish in Wageningen ingewijd: ‘Deze dag zullen we niet snel vergeten’

,,Het is een mooie, bijzondere dag voor ons”, zegt pastor Farai Maphosa dinsdag. ,,Vandaag wordt onze kerk ingewijd door bishop Enoch Adeboye. Hij is uit Nigeria overgekomen en is voor ons wat de paus betekent voor de katholieken.”

Een glanzende Mercedes komt voorrijden bij de Vredehorst, het gebouw van kerkgenootschap Amazing Grace Parish (AGP) in Wageningen. Terwijl de 80-jarige bisschop bloemen krijgt uit handen van twee jonge kinderen, zijn op de parkeerplaats de vrolijke klanken van het achtkoppige koor, een honderdtal gemeenteleden en de begeleidende band luid en duidelijk te horen. ‘All around, everywhere I look, Your Love is all around’. De stemming zit er goed in, het prettige voorjaarszonnetje en aangename temperaturen doen de rest.

Langgekoesterde wens

Binnen vertelt pastor Farai over de lange weg naar een eigen kerkgebouw. In het najaar van 2021 gaat die langgekoesterde wens in vervulling. Op zijn beurt benadrukt het hooggeëerde bezoek uit Afrika het belang van een eigen huis. Een plek om te groeien in geloof, een plek om gelovigen samen te laten komen. Een plek ook die ruimte biedt om voor mensen van buiten de gemeenschap goeds te doen.



,,We begonnen in 2004 met een groepje van twintig mensen, nu hebben we zo’n driehonderd leden”, zegt Farai aan het einde van de bijeenkomst. ,,Daar zitten veel studenten tussen. We zijn een levendige community. Middenin de pandemie kregen wij onze eigen plek.



,,Nu gaat de wereld gelukkig weer steeds verder open en is het tijd om onze activiteiten verder uit te breiden. Voor bijvoorbeeld jonge kinderen en tieners, maar ook om bijvoorbeeld maaltijden te verzorgen voor vluchtelingen. We richten onze blik ook graag naar buiten.”

‘Vandaag is een prachtige dag’

De bisschop en zijn gevolg vertrekken rond half drie uit Wageningen. In het kerkgebouw aan de Tarthorst klinkt dan nog altijd gezang. ,,We zijn een vrolijke kerk, vandaag is een prachtige dag. In Nigeria reizen mensen vaak duizenden kilometers om Daddy (de bisschop, red.) te zien. Nu was hij enkele uren in Wageningen. Er waren zelfs gelovigen uit Amerika om hem hier te ontmoeten. Deze dag zullen wij niet snel vergeten.”

Volledig scherm Kerkgangers in het gebouw van kerkgenootschap Amazing Grace Parish (AGP) in Wageningen. © Sven Menschel