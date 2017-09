Eigenaar van drie in brand gestoken BMW's in Ede was eerder de klos

EDE - De drie BMW's die vannacht werden aangestoken in Ede zijn van een gezin waarvan eerder een auto uitbrandde. Het gezin dat woont aan de aan het Koningsveld zegt niet te weten wie of wat achter de branden zit. De politie bevestigt er eerder een autobrand is geweest bij hetzelfde gezin.

,,Onderzoek heeft destijds niets opgeleverd’’, zegt een politiewoordvoerder. Omdat bij hetzelfde gezin al eerder een auto in brand is gestoken, gaat de politie er niet vanuit dat het willekeurig gekozen auto's zijn. Vermoedelijk is er ook geen verband met eerdere autobranden in Ede.

De BMW's en een Opel Corsa, die ongedeerd bleef, stonden in de nacht van woensdag op donderdag geparkeerd in parkeervakken aan de weg in de Edese wijk Veldhuizen B.

Drukte

Bij de eigenaars van de auto's is het een drukte van belang. Iedereen loopt te bellen. ,,Met de verzekering en met de politie’’, legt de dochter van het gezin uit. ,,Het waren de auto's van mijn moeder en van mijn broer. We hebben geen idee wie of wat er achter zit. Ze hebben molotovcocktails naar binnen gegooid.’’

Het huis van Henk de Graaf staat er pal naast. Rond 0.45 uur werd hij wakker van een autoalarm en zag dat drie auto's kapotte ruiten hadden en dat er rook uitkwam. Buurtbewoners zagen een aantal mannen wegrennen, maar een duidelijk signalement kon niemand geven. De BMW's zijn van de buren van De Graaf. De Corsa van de overburen. Hij waarschuwde de buurt zodat ze de auto's weg konden zetten.

