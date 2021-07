Eikenprocessierups weer actief, dus gemeenten grijpen in: ‘De aannemer stond in de startblokken’

ACHTERBERG/ WAGENINGEN/ EDE - Ineens was het weer raak. Na een paar uur wandelen of fietsen had menig Valleibewoner last van jeuk, met name aan armen, benen en nek. Na een rustige start heeft de eikenprocessierups toch toegeslagen. De gemeenten nemen maatregelen.