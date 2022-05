Eindelijk kan het weer

column sanne heymann‘Heerlijk hè, dat weer alles kan?’ ‘Fijn hè, dat alles gewoon weer door kan gaan?’ ‘Oh, zo fijn dat we er weer op uit kunnen!’ Ja, de vreugde was groot. Ineens was corona ‘weg’ (of, nou ja, we besloten gewoon collectief dat we er niks meer mee te maken wilden hebben) en kon alles weer.