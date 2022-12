Eindelijk mag het weer, kerstdiner op school: ‘Ik heb voor sushi gekozen, dat vind ik het lekkerst’

Gewoon in spijkerbroek met gympies eronder of in een chique jurk. Leerlingen van de in kerstlichtjes badende basisschool De Prinsenakker in Bennekom wandelen onder de klanken van Midden in de Winternacht en Jingle Bells binnen. Uit de miezerregen, op weg naar hun kerstdiner.

Eindelijk mag het, na twee jaar met coronabeperkingen. Dus is het de hoogste tijd om op scholen weer eens uit te pakken. ,,Iedereen heeft er zin in, dat zie je wel”, vertelt juf Willeke Vermeulen. ,,Dit samenzijn hebben we de laatste twee jaren moeten missen.”

Acht leerlingen vormen op donderdagmiddag rond vijf uur met twee muzikale ouders het gelegenheidsorkestje. Eleanor Montforts (8) speelt op cello, haar twee jaar oudere broer Jack op piano. Anderen op harp of saxofoon.

‘Leuk en spannend om muziek te maken’

,,Het klinkt mooi”, zegt Eleanor. ,,Ik heb nog nooit samen met mijn broer opgetreden. We hebben de laatste weken goed geoefend. Het is leuk, maar ook spannend om voor alle kinderen van de school muziek te maken. Daarna gaan we eten met z’n allen.”

Buiten onder een afdakje branden de vuurkorven en hangt kerstverlichting op het verder donkere schoolplein aan de Commandeursweg . ,,Daar doen ouders een hapje en een drankje, terwijl de kinderen in de verschillende lokalen met hun eigen groep het kersfeest vieren en veel lekkers eten. Wat zoal? Worstenbroodjes, pannenkoeken en fruitspiesjes.”

Sushi op menu bij kerstdiner

Eleanor heeft in groep 2 voor het laatst kerst gevierd in de klas, vertelt haar moeder. Mooi dat ze nu in groep 5 hapjes mag meenemen naar school. ,,Ik heb voor sushi gekozen, dat vind ik het lekkerst”, zegt dochterlief. ,,Er is van alles, een vriendinnetje heeft spaghetti met tomatensaus en gehaktballetjes.”

Omstreeks kwart over zes wordt het kerstdiner in de lokalen van De Prinsakker afgesloten. Daarna gaan de circa 250 kinderen in het donker naar huis. Vermeulen: ,,Vrijdag nog een halve dag naar school en dan is het twee weken vakantie. Dit is een fijne kerstviering en dat smaakt naar meer. Het kan zomaar zijn dat we het volgend weer iets groter aanpakken.”

