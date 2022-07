columnIn de laatste week voor de zomervakantie neemt groep 8 familie, meesters en juffen mee op reis naar het eiland Albatros. Wekenlang hebben de dertig groepachters zich samen met hun meester drie slagen in de rondte geleerd om de teksten en de liedjes uit het hoofd te kennen.

Vanavond is het dan zover: De Musical van groep 8!

Artistieke ouders hebben voor de gelegenheid het speellokaal omgetoverd in een tropisch eiland, compleet met rood-witte vuurtoren, blauwe golven en een uitnodigende cocktailbar. In de coulissen rennen de kinderen nog zenuwachtig heen en weer en wordt een laatste sprintje naar het toilet gemaakt.

Ik mag meegenieten vanaf de zijkant, waar iedereen zich op zijn eigen manier voorbereidt op wat komen gaat.

De lichten gaan uit, het gaat beginnen! Een witblond meisje plant zich stilletjes met haar mandalakleurboek aan een tafel, een iets minder blond jongetje rent rondjes en een jongen met bruin haar friemelt professioneel aan zijn Rubiks kubus.

Andere kinderen zitten nog even met hun neus in hun tekstboekje of controleren op het overzicht met de scènes wanneer ze aan de beurt zijn. De meester kondigt zijn groep aan en als volleerde acteurs verschijnen de kinderen keurig op tijd ten tonele. Ik geniet.

Een stoer boefje in camouflagepak komt naast me zitten op een tafel en maakt zich ernstig zorgen over zijn tekst. Het is ook verwarrend. Hij moet als grapje zeggen: ‘Elke oplossing heeft een probleem’, waarna zijn camouflagemaatje hem moet corrigeren.

Maar in de zenuwen van de musical blijkt het erg lastig iets wat fout is, goed te zeggen. We gaan fluisterend heel veel oefenen en ik probeer: ,,Als je OPkomt, zeg je ‘elke OPlossing heeft een probleem’.”

Dan is het zover... Stralend komt hij het podium af, terug de coulissen in. ,,Het ging voor de eerste keer goed!” We zijn allebei superblij. Groep 8, jullie waren geweldig!

Quote Als volleerde acteurs verschij­nen de kinderen keurig op tijd ten tonele