‘Enka-smeerpijp’ om vervuild grondwater uit Ede te lozen in Rijn bij Wageningen mag er komen

podcast Waarom het stinkt in Ede-Zuid; de ‘smeerpijp’ die vervuild grondwater moet lozen is ‘second best oplossing’

EDE - Het afvoeren en in de Nederrijn bij Wageningen lozen van vervuild Edes grondwater is een ‘second best’ oplossing. Ter plekke schoonmaken is beter. De beschikbare techniek is nu alleen niet goed genoeg. Maar elke vijf jaar wordt bekeken of dat wél het geval is.

17 april