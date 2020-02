Esther krijgt heldenmedaille, omdat ze suïcidaal meisje van spoor af praatte

Is panda Wu Wen zwanger? ‘Even een echo maken, dat gaat niet’

13:08 RHENEN - ‘Even’ een echo maken om te kijken of reuzenpanda Wu Wen zwanger is, dat gaat niet. Sinds de paring van Wu Wen en Xing Ya eind januari houden de verzorgers de vrouwtjespanda van Ouwehands Dierenpark in Rhenen nauwlettend in de gaten.