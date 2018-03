Eva Jinek omarmt de koning van de campagnefilm uit Rhenen

Van Nellestijn heeft genoten van de tv-uitzendingen maar of het hem een raadszetel in Rhenen op gaat leveren weet hij niet, zegt hij daags na de zegetocht: ,,Ik ben platgebeld en wordt gefeliciteerd. Maar de verkiezingen zijn pas op 21 maart. Mensen vergeten snel, wie heeft het nog over het vertrek van Halbe Zijlstra?’’



Het zit de Rhenenaar dwars dat bij de vorige verkiezingen, vier jaar geleden, alle politieke partijen goede sier maakten en zeiden dat de files op de Rijnbrug snel aangepakt zouden worden. ,,Mooie woorden, maar je ziet: er is niets veranderd. En ik zie het er ook niet snel van komen. Ik vind de kwestie zo belangrijk dat ik dus deze one-issue partij heb opgericht: die files moeten weg. Je geliefde zal maar aan de andere kant van de brug in Kesteren wonen? Dan ben je nooit op tijd thuis.’’