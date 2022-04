Even een slowdown in ons leefpatroon

De Wageningse studenten gingen massaal naar huis, velen trokken de natuur in, verbleven op campings, huisjes en hotels of gingen op de terrassen genieten van hetgeen de horeca te bieden heeft. Ook woonboulevards en dergelijke hebben veel aanloop gehad, al begrijp ik daar geen bal van.

De narigheid van de afgelopen jaren lijkt even voorbij en vergeten en dat is voor iedereen ook wel weer eens lekker.

Vanwege krapte op het personele vlak, hebben wij besloten het café in deze dagen gesloten te houden. Een korte pauze kon absoluut geen kwaad en dus heeft het weer ook ons aangenaam verrast. We zijn in tegenstelling tot de meeste mensen voornamelijk thuis geweest.

Voor ons leek het of een nieuwe lockdown ons had getroffen: niet denken aan werk, uitgebreid koken, een slowdown in ons leefpatroon, kortom alles wat we de afgelopen 2 jaar al een keer hebben meegemaakt.

Natuurlijk was de financiële schade toen groot, natuurlijk maakten we ons zorgen over de toekomst, natuurlijk leek het uitzichtloos, maar aan de andere kant was het feit dat we voor een lange periode vrije tijd hadden, heerlijk.

Ergens is het toch wel vreemd dat de afgelopen dagen positieve associaties opriepen met de donkere tijd van maandenlang gedwongen gesloten zijn.

Na de lange corona- en korte ‘Paasvakantie’ zijn we weer open en gaan we er lekker tegenaan, want horecabloed kruipt nou eenmaal waar het niet gaan kan. De benodigde energie kan soms ontbreken, maar die wordt weer opgewekt door alle mensen om je heen.

Dat maakt ons vak het mooiste wat er is en daar zou ik iedereen van willen overtuigen en mogelijk daarmee de personele problemen in de horeca oplossen.