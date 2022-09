Expositie ‘Ik ben ook Veenendaal’ toont multiculturele gezicht van de stad: ‘Dé Veenendaler bestaat niet’

Potloodven­ten als de spanning te hoog opliep: ‘Ik vraag nu de Here God of hij de druk wil wegnemen’

,,Het gebeurde in een periode dat er veel spanning was: druk op het werk, een huis gekocht dat verbouwd moest worden. Het stroomde over. Als dat nu weer dreigt te gebeuren, ga ik naar boven naar mijn kamer en vraag de Here God of hij de druk weg wil nemen.”

26 september