Facebookers helpen politie snel bij vinden van fiets- en brandstofdieven

Robuuste Lampegiet is rijp voor een nieuw jasje

7:10 VEENENDAAL - Hoe moet het verder met theater De Lampegiet in Veenendaal? Met het gebouw is eigenlijk niet zo heel veel mis. Het is robuust en kan nog jaren mee. Maar om te zeggen dat het in 1988 opgeleverde gebouw nog van deze tijd is, of er uitnodigend bij ligt, nou nee. De Veenendaalse politiek laat een onderzoek doen naar de toekomst van het theater.