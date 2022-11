Fandag bij Team Van den Brink in Harskamp: ‘Nu dan maar het podium, toch?’

Mitchel van den Brink, zoon van Martin en ook Dakarrijder, ziet het tafereel van een afstandje aan. ,,Prachtig, hier doe je het voor. Ik vind het altijd leuk om op onze fandag jong en oud te ontvangen. Velen leven mee met onze avonturen in de woestijn.”

Even later tilt de 20-jarige wedstrijdtrucker de kleine Jesse in de cabine van de vrachtwagen, voor een kijkje in de keuken. Als Van den Brink vervolgens naar de andere kant loopt om in te stappen, zegt Beumer junior. ,,Leuk dit, maar een crossmotor vind ik nog mooier.”

‘Nu dan maar het podium, toch?’

Vader Remco, even later: ,,Jesse rijdt zelf op een 50cc-motortje. Hier is deze omgeving houden we van auto- en motorsport. Ik vind het geweldig wat Martin en Mitchel doen. Al vele jaren, vorig jaar werden ze zesde en tiende in het eindklassement van Le Dakar. Nu dan maar het podium, toch? Zou machtig mooi zijn.”

Zo hoog blaast Van den Brink liever niet van de toren. ,,Dat is van zoveel factoren afhankelijk, we gaan ons stinkende best doen. Ik heb er zin, vanaf 1 januari geven we veertien dagen gas in Saoedi-Arabië.”

Vader en zoon Beumer dragen het nieuwste donkerblauwe jack van het rallysportteam. ,,Ik zie wel vaker Harskampers in onze kleuren lopen als ik door het dorp kom”, zegt Mitchel van den Brink.

,,Ze zijn fanatiek, onze fans. Dan is het gaaf om hier allerlei trucks en assistentiewagens neer te zetten. Normaal reizen supporters ons achterna voor de Pre Proloog. Maar die werd dit jaar helaas afgelast, eerst in Eersel en daarna in Markelo. Daar zouden ze ons door het mulle zand zien ploegen. Dat gaat hier helaas niet.”

Niet te gek doen op eigen feestje

Van den Brink: ,,Hier valt voor jong en oud iets te beleven. Er staan springkussen voor de kinderen. Vanavond bouwen we nog een feestje, met een hapje en een drankje. Maar niet te gek, hè. Alles moet nu al wijken voor de rally.”

Hij wil met de besten strijden om de hoogste plaatsen. Voor zichzelf en voor al die trouwe fans in Harskamp en omgeving.

