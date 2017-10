Felle brand treft cafetaria Het Wapen van Elst

Evert Jan Slootweg uit Bennekom vanaf dinsdag Tweede Kamerlid

13:14 BENNEKOM - Evert Jan Slootweg uit Bennekom wordt dinsdag geïnstalleerd als lid van de Tweede Kamer. Het CDA-lid (48) heeft lang in onzekerheid gezeten of hij daadwerkelijk Kamerlid zou worden. Hij stond als nummer 19 op de kieslijst en zijn partij haalde 18 zetels bij de verkiezingen in maart.