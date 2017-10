Felle brand verwoest cafetaria Het Wapen van Elst

Het lijkt erop dat de wolf vertrokken is van de Veluwe

12:01 EDE - Het aantal meldingen van de wolf op de Veluwe is de laatste dagen zo sterk afgenomen dat de wolf mogelijk de Veluwe en ons land al weer heeft verlaten. Dat stelt Wolven in Nederland. Wel blijkt er nog een derde foto van de wolf te zijn, die als eerste is genomen.