Fietsboek ‘Vélopalise’, over de route van Normandië naar Wageningen

De route bestaat uit vier delen: eerst een aanlooproute tussen Caen en Cherbourg, langs de invasiestranden in Normandië en vervolgens een route naar Nederland in twee stukken. Als vierde is een rondrit Hurtgenwald toegevoegd. Tussen Utah Beach en Bastogne volgt de route de Voie de la Liberté, een kilometer-markering aangelegd in 1948, langs de weg die Amerikaanse strijdkrachten onder leiding van generaal Patton in 1944 aflegden.