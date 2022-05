Fietser (73) uit Ede overlijdt na zware botsing met motorrijders Marechaussee

Update | met videoEen 73-jarige fietser uit Ede is maandagochtend in Scherpenzeel overleden na een aanrijding. Bij het ongeluk waren twee motorrijders van de Koninklijke Marechaussee betrokken. De weg was een tijd in beide richtingen afgesloten.