Fietser ernstig gewond na aanrijding in Terschuur: automobilist rijdt meters door met slachtoffer op zijn voorruit

Column We spraken af om over het paard te praten: ‘Ik dacht de geur van verse sneeuw alvast te ruiken’

Een week of wat geleden - het weer was nog mooi - ging ik langs bij een kennis op de Wageningse Eng. Laat ik haar ‘Piet’ noemen. We hadden afgesproken om het over het paard te hebben. Haar herdershond verwelkomde me op het moment dat ik de appelboomgaard inliep.

1 oktober