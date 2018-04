Fietser omgekomen na botsing auto op Rijksweg Ede

Video Bewoners 50 ontruimde flatwoningen Wageningen nog paar uur dakloos

14:31 WAGENINGEN - Op last van de brandweer is woensdag rond het middaguur een volledig flatgebouw aan de Troelstraweg in Wageningen ontruimd. Het gaat om vijf lagen met in totaal 50 woningen. De bewoners kunnen nog een paar uur niet terug hun woning in.