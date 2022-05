Fietser overlijdt na zware botsing met motorrijders Marechaussee in Scherpenzeel

Formatie in Ede is afgerond, maandag presenta­tie van coalitieak­koord

De formatie van een nieuw college van burgemeester en wethouders in Ede is afgerond. Onder leiding van formateur Mark Boumans (VVD, eerder ook informateur) hebben SGP, ChristenUnie, GemeenteBelangen, CDA en PvdA een coalitieakkoord gesloten. Maandagavond (19.30 uur) is de presentatie op het raadhuis.

27 mei