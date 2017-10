Fietsster (47) weken na ongeluk op rotonde Wageningen overleden

Kunst voor alle basisscholieren in Wageningen

11:18 WAGENINGEN - Met je klas naar de opera, een museum of film of samen werken aan een gedicht, toneelstuk, dans of schilderij. Het fonkelnieuwe Kunstmenu brengt alle bijna 2.500 Wageningse basisscholieren dit schooljaar in aanraking met kunst en cultuur.