Filmroute Follow the Beamer in de herkansing

Wageningen kan haar succesvol­le sporters weer eren bij Sportver­kie­zin­gen; nu ook als ze er niet wonen maar wél studeren

Succesvolle Wageningse sporters, of sporters die in 2022 een bijzondere prestatie leverden, kunnen dit jaar weer in het zonnetje worden gezet tijdens de Sportverkiezingen. Met voor het eerst de nominatie van een sporter die wel in Wageningen studeert, maar er niet woont.

14 januari