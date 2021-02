Foodvalley raakt overvol: groot tekort aan landbouwgrond

Reparatie van uniek mankement aan molen van Amerongen kost een hoop geld: ‘Met 1000 euro ben je niet klaar’

5 februari AMERONGEN - De molen in Amerongen ligt al sinds augustus stil. In de kap is een technisch mankement ontstaan dat lastig is te maken. Maar als het meezit, draaien deze maand de wieken van molen Maallust weer.