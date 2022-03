Forensische opsporing ter plaatse in Ede na vreemde lucht in woning

Van der Valk Veenendaal winnaar ‘Beste hotel van provincie Utrecht’: ‘Maar het kan altijd beter’

Van der Valk Hotel Veenendaal is uitgeroepen tot ‘Beste hotel van de provincie Utrecht in 2022’. Het hotel kreeg met een 9,0 het hoogste cijfer van website Hotels.nl. Dit is voor het tweede jaar op rij. Wat is hun geheim? Even vragen aan Remco Haagmans (28), front office manager bij Van der Valk Veenendaal.

