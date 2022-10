Gaan molens in Veenendaal en Rhenen snel weer draaien? Provincie trekt portemonnee om stilstaande roeden te repareren

Onder meer de Binnenmolen in Rhenen, Molen 't Wissel in Elst en de Nieuwe Molen in Veenendaal draaien daardoor al bijna een jaar niet meer.

Het geld van de provincie zal gebruikt worden om de roeden van de molens te vervangen worden. Dat zal drie tot vier jaar duren. ,,Maar met deze bijdrage van provincie Utrecht kunnen we een flinke stap zetten naar vervanging van de roeden, zodat de molens weer kunnen draaien en onze molenaars weer aan de slag kunnen”, zegt Saskia van Dockum, directeur-bestuurder van Utrechts Landschap. Volgend jaar kunnen de herstelwerkzaamheden beginnen.

Roeden afgebroken

Bij de controle vorig jaar bleek dat 15 van de 23 molens per direct moest stoppen met draaien. De lasnaden van een flink aantal roeden voldeden niet meer aan de eisen. ,,Een roede is opgebouwd uit plaatstaal dat aan elkaar is gelast. Vooral de lasnaden dicht bij de as waren vaak slecht. En dat is gevaarlijk”, legt Paul Vesters, molendeskundige bij het Utrechts Landschap, uit.

Zo zijn er in de afgelopen twintig jaar landelijk gezien vijftien van die roeden afgebroken. ,,Zonder persoonlijk letsel gelukkig, maar dat is meer geluk dan wijsheid. Je wilt niet weten wat er kan gebeuren als zo’n enorme roede tijdens het draaien breekt.”

Quote Een molen die stilstaat gaat namelijk heel hard achteruit. Daarnaast worden het dode monumenten, dat willen we hoe dan ook voorkomen Henk Bosman, Molenaar Binnenmolen Rhenen

De Binnenmolen in Rhenen. De wieken van de molen staan sinds eind vorig jaar stil vanwege malheur aan de roeden.

Geld werven

De provincie Utrecht draagt per molen de helft van de kosten bij met een maximum van 1 miljoen euro in totaal. De overige 50 procent zal via fondsen en lokale crowdfunding gefinancierd moeten worden. Utrechts Landschap start binnenkort een campagne om geld te werven voor de molens.

In Veenendaal was men al zo'n crowdfunding begonnen. De molenaars van de Nieuwe Molen riepen eerder op om geld te doneren voor reparatie van de roeden. Het nieuws over de bijdrage van de provincie zal in Veenendaal dan ook met gejuich worden ontvangen.

Ook Henk Bosman, molenaar van de Binnenmolen in Rhenen, is verguld met het besluit. ,,Heel fijn dat er actie is ondernomen en dat er gelden zijn vrijgemaakt”, vertelt hij. Ook zijn molen staat al sinds november 2021 stil. ,,En dat is echt dramatisch. Een molen die stilstaat gaat namelijk heel hard achteruit. Daarnaast worden het dode monumenten, dat willen we hoe dan ook voorkomen.”

Molenaar Dennis van Manen startte eerder dit jaar een crowdfunding om de Nieuwe Molen aan de Mulderslaan in Veenendaal weer in bedrijf te krijgen.