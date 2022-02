Geboortegolf bij Lunterse geitenhouderij: ‘Gelukkig worden ze bijna nooit ’s nachts geboren’

Alle hens aan dek voor Judith Hendrikse. Door een geboortegolf bij de melkgeitenhouderij van de maatschap Veldhuizen-Hendrikse is het topdrukte in de laatste week van februari. De vier eigenaren van het bedrijf aan de Goorsteeg in Lunteren krijgen weinig rust.

,,We hebben wel een voordeel ten opzichte van bijvoorbeeld de herder in de schaapskooi. In tegenstelling tot schapen, worden er ’s nachts haast nooit jonge geitjes geboren. Dat is wel typisch, ja. Alleen als de bevalling al op gang is gekomen, gaat het natuurlijk wel gewoon door. Maar drachtige geiten stoppen met aflammeren, zodra de lamp in de stal uitgaat. Ja, ze zijn goed afgericht”, lacht Hendrikse.

Kraamafdeling

De Lunterse maatschap telt 720 melkgeiten. Pasgeboren lammetjes verhuizen na hun geboorte direct naar de kraamafdeling, waardoor ze een grotere overlevingskans hebben dan in de stal bij de andere dieren. Daar lopen ze het risico vertrapt te worden. In de kraamhokken krijgen ze in de aanleerbak drinkles van hun nieuwe ‘moeder’, Judith.

De lammetjes met een stip op hun kop kunnen al zelfstandig drinken. Inmiddels zijn er al zo’n 250 geitjes geboren. ,,Ik denk dat er nog wel een kleine honderd bijkomen de komende dagen. Jonge geiten krijgen meestal één lam, ouderen vaker een meerling, drie of soms wel vier kleintjes. Nu moeten vooral de jongere moedergeiten nog bevallen. Ze hebben een draagtijd van ongeveer 150 dagen.”

Minder kans op ziektes

Eind februari worden er op de geitenhouderij op de grens van Lunteren en Ede altijd veel jonkies geboren, dat is niet toevallig. ,,Daar kiezen we bewust voor. In deze periode van het jaar heb je veel minder last van vliegen en loop je dus minder kans op ziektes in de stal. Wij hebben het in deze periode daarom extra druk. Maar samen met Wim en Gerrie Veldhuizen en mijn man Erik klaren we deze klus. Collega-geitenhouders kiezen nog geregeld voor een tweede geboorteperiode, meestal in oktober.”