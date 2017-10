Geen camera's in Veenendaal ondanks mysterieuze verdwijning juwelenschat

Bureau Hoffmann Bedrijfsrecherche deed onderzoek in opdracht van de gemeente. De belangrijkste conclusie: er was sprake van een wat geïmproviseerde samenwerking tussen politie en gemeente die veel ruimte liet voor interpretatie en miscommunicatie.



Volgens de politie zijn de sieraden uit de juwelenvondst via een dropbox (een afgesloten kistje) meegegeven aan de bode van de gemeente, meldt het rapport. Maar het enige 'bewijs' daarvoor is een registratie in het politiesysteem. 'De gemeente beweert dat deze sieraden nooit op het gemeentehuis zijn geweest omdat deze niet staan geregistreerd in het systeem voor verloren en gevonden voorwerpen', aldus het rapport.