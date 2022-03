Geen eieren met Pasen? Oorlog in Oekraïne directe bedreiging voor pluimveehouders

Update + video Vogelgriep bij pluimveebe­drijf Lunteren, circa 44.000 kippen geruimd

Er is vogelgriep vastgesteld op een pluimveebedrijf in Lunteren. De circa 44.000 kippen op het bedrijf worden geruimd om verspreiding van het virus te voorkomen. Dat geldt ook voor bijna 58.000 stuks pluimvee die op drie bedrijven worden gehouden in de straal van een kilometer rond het Lunterse bedrijf.

11 maart